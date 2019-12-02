هنية بانتظار موافقة مصرية على جولته الخارجية

وطن: يعتزم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، المتواجد حاليا في العاصمة المصرية، القاهرة، القيام بجولة خارجية، تشمل عدة دول، لكنها مرتبطة بموافقة السلطات المصرية.

وقال مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، إن هنية يعتزم -في حال وافقت مصر على سفره-زيارة روسيا وإيران وتركيا وقطر ولبنان وموريتانيا والكويت وماليزيا.

وسبق لهنية أن زار مصر، خلال السنوات الماضية، والتقى خلالها بمسؤولين مصريين، لكنه لم يغادرها، وعاد للقطاع.

ووصل هنية، إلى القاهرة، الإثنين، عبر معبر رفح البري، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.

(الأناضول)