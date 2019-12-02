الأردن: الإعلان عن مستوطنات جديدة بالخليل يقتل كل فرص السلام

وطن: أدان الأردن، الإثنين، إعلان حكومة الاحتلال عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل، باعتبارها خطوة "تقتل كل فرص السلام".

وشدد وزير الخارجية أيمن الصفدي، على أن الإعلان بمثابة "خرق للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام".

وأكد الصفدي أنه "لا شرعية للاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وطالب بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤، الرافض للاستيطان.

وحذّر من أن "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم".