احتجاجا على إطلاق نار داخل مدرسة.. اتحاد المعلمين يعلن اضرابا جزئيا غدا الثلاثاء في كافة المدارس

وطن: أعلن اتحاد المعلمين، مساء الإثنين، الإضراب غدا الثلاثاء بعد الحصة الثالثة في كافة المدارس ووزارة التربية والتعليم والمديريات بعد الساعة ١٠ مع المغادرة، احتجاجا على إطلاق النار داخل حرم مدرسة مركة الثانوية التابعة لمديرية تربية قباطية جنوبي جنين.

وفي بيان للاتحاد، اعتبر ان "تجاهل مجلس الوزراء لاقرار قانون حماية المعلم، وما يحدث في مدارسنا من اعتداء على حرمتها والاعتداء على العاملين فيها، وترويع الطلبة، كما حدث اليوم في مدرسة مركة الثانوية في مديرية قباطية، من إطلاق نار داخل حرم المدرسة، تطورا خطيرا في مسلسل الاعتداءات على المدارس".

كما اعلن الاتحاد عن اعتصام غدا أمام مديرية التربية والتعليم في قباطية، للمطالبة بإقرار قانون حماية المعلم.