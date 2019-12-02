الموت يغيب مستشار الرئيس السابق احمد عبد الرحمن في رام الله

وطن: توفي مساء اليوم، أحمد عبد الرحمن المتحدث باسم حركة فتح السابق والمستشار السابق للرئيس الشهيد ياسر عرفات في رام الله.

ونعى الرئيس محمود عباس الراحل أحمد عبد الرحمن.

وستنطلق مراسم تشيع الراحل عبد الرحمن بعد غدٍ الأربعاء، الساعة 11 صباحا من مقر الرئاسة، حيث سيستقبل الرئيس التعازي بوفاته من الساعة الخامسة حتى الثامنة.

والراحل عبد الرحمن من مواليد قرية بيت سوريك- القدس عام 1943، وهو ابن للشهيد محمد جبر الذي ارتقى عام 1948 دفاعا عن الوطن، وتلقى دراسته الأولى في مدرسة بيت إكسا بالقدس ثم التحق بجامعة دمشق وأكمل دراسته، وتبوأ مواقع كثيرة في منظمة التحرير والسلطة الوطنية، ورافق الشهيد ياسر عرفات لوقت طويل، واستمر معه حتى استشهاده عام 2004.

وهو من الرواد الأوائل لحركة "فتح" التي التحق بها عام 1967، وكان من مؤسسي الإعلام الموحد مع الشهيد ماجد أبو شرار، وهو من مؤسسي إذاعة صوت فلسطين، وترأس تحرير مجلة فلسطين الثورة، وكان ناطقا باسم حركة "فتح" ومستشارا للرئيس الشهيد ياسر عرفات، وهو أول أمين عام لمجلس الوزراء.

كما كان الفقيد عضوا في الأمانة العامة للاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وله عدة مؤلفات، منها "عشت في زمن عرفات" وقد فاز بجائزة الدولة لعام 2015 وكتابه الأخير، بعنوان: عرفات.