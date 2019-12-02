الأسد للأسير المقت: نقف احتراماً لرفضك شروط المحتل للإفراج عنك

وطن: وجه الرئيس السوري بشار الأسد رسالة إلى الأسير السوري في سجون الاحتلال صدقي المقت.

وقال الأسد في رسالته إلى المقت إن موقف الأخير و"تفضيله الاعتقال على عدم الرجوع إلى الجولان السوري"، إنما "يعبّر عن جذوته النضالية".

وتأتي رسالة الرئيس السوري، بعد رفض المقت طرحاً روسياً يقضي بالإفراج عنه إلى دمشق، بدلاً من مسقط رأسه في الجولان المحتل.

وأضاف الأسد في رسالته إلى المقت قائلاً "لقد جسدت الوطنية بأكمل صورها عندما رفضت الخروج إلى جزء من الوطن دون جزء آخر، وبمقدار ما كنا ننتظر خروجك من المعتقل بمقدار ما وقفنا احتراماً لرفضك الخروج بشروط المحتل".

وكان الرئيس السوري قد توجه إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالتدخل للإفراج عن المقت، فوافق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على الطلب الروسي، لكن بشرط إبعاد المقت عن الجولان.

المصدر : الميادين نت