أبو ديس | افتتاح مبادرة "إحملها و إحمينا"

وطن: افتتح اليوم في مسرح مدرسة بنات ابوديس الثانوية، مبادرة "إحملها و إحمينا" للتقليل من استخدام اكياس البلاستيك، وتشجيع استخدام البدائل الصحية.

جاء ذلك بدعم من جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية وبالشراكة مع بلدية أبوديس، ومديرية تربية ضواحي القدس، وسلطة جودة البيئة، والحكم المحلي وشرطة البيئة في القدس .

وفي بداية الحفل، رحبت مديرة المدرسة وفاء جفال بالحضور، وقدمت الشكر لكل من ساهم في انجاح هذا الحفل. وبدوره اوضح أحمد ابوهلال رئيس بلدية أبوديس سعي البلدية وعملها المتواصل لجعل ابوديس مدينة بيئية جامعية رائدة. وشرح د. عبدالله أبو هلال أهمية هذه المبادرة وفعالياتها.

وقامت طالبات اللجنة الصحية والبيئة في مدرسة بنات أبوديس بعرض لخطر البلاستيك على صحة الأنسان والبيئة و البدائل التي يمكن استخدامها، وذلك بأشراف د. مهند قريع. كما قدم طلاب مدرسة ابوديس الاساسية العليا عرضا عن البلاستيك.

وتخلل الحفل قصيدة ومسرحية وانشودة عن البيئة

وقد اطلع الحضور على أعمال طالبات مدرسة بنات ابوديس المتعلقة بخطر البلاستيك على البيئة، والتي تتضمن عرض لبدائل البلاستيك ورسائل بيئية وأعمال يدوية تخص النايلون.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على البدء بخطوات عملية لتوعية المواطنين بخطر البلاستيك و حثهم على التقليل من استهلاكه واستخدام البدائل .