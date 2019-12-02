الأمم المتحدة: الاحتلال كلّف الفلسطينيين أكثر من 47 مليار دولار في 17 سنة

وطن: قدّرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الممتدة بين 2000 و2017 بـ 47.7 مليار دولار أميركي، بمعدل 2.5 مليار دولار سنويا.

ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اليوم الاثنين، خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بـ 28.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6.6 مليار دولار هي قيمة التسرب في الميزانية الفلسطينية. ويوازي المبلغ ثلاثة أضعاف عجز الميزانية الحكومية البالغة 17.7 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل سليم في الاقتصاد الفلسطيني لوفر مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما.