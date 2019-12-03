اجواء غائمة جزئيًا وباردة

رام الله- وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .