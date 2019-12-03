اعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 10 شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن الاحتلال اقتحم حارة مغدوشة(الجرامنة) من الجهة الجنوبية لمخيم بلاطة، واعتقل ورد جهاد ابورزق من منزله، فيما جرى اعتقال الشاب ايوب رمزي دويكات من بلاطة البلد.

واعتقلت قوات الاحتلال وضاح نبيل عامر وابن عمه منتصر وليد عامر، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم في كفرقليل وترك خراب واسع في المنزلين.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير راغب عليوي -أحد منفذي عملية "إيتمار"- وتصوير المنزل، ودهم كافة المنازل في عمارة عليوي بمنطقة الضاحية في مدينة نابلس ايضا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق أبو حرب وغسان محمد طه وعثمان تيسير من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، والشاب معين ربحي دامو من منزله في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير محمد عصام كركور وعاثت بداخله خرابًا في بلدة عتّيل شمال طولكرم، كما تركت خرابا داخل منزلي الشقيقين محمد ومهند فائق الرفاعي بعد اقتحامهما في بلدة عناتا شمال شرق القدس.

واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حي النقار بمدينة قلقيلية، وأصيب عدد من جنود الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في الحارة التحتا داخل مخيم شعفاط، وتم ودهم منزلًا يعود لعائلة خشان بالمخيم.

كما جرى اعتقال الأسير المحرر عصام طاهر من منزله في مدينة البيرة.

يتبع..