الجنائية الدولية ترفض محاكمة "إسرائيل" في هجوم "مرمرة" في عام 2010

وطن: كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، يوم الثلاثاء، موقفها الرافض لملاحقة "اسرائيل" في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متجها إلى قطاع غزة في 2010، مطالبة بإغلاق هذا الملف.

ويأتي قرار بنسودا بعد ثلاثة أشهر من إصدار المحكمة، ومقرها لاهاي، للمرة الثانية توجيهات لمدعيتها العامة بإعادة النظر في قرارها عدم ملاحقة إسرائيل الصادر في عام 2014.

وقالت بنسودا في وثائق قدّمتها للمحكمة "لا أساسا وجيها للمضي قدما في إجراء تحقيق".

وكررت بنسودا موقفها القانوني السابق بقولها "لا أساسا وجيها يدفع إلى الاستنتاج بان أي قضية محتملة قد تنجم عن هذا الوضع ستكون على قدر كاف من الخطورة لاعتبارها مقبولة بالنسبة للمحكمة".

وفي 31 أيار/مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية لهجوم من قبل وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية متجها إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي.

وقتل في الهجوم تسعة أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، ما أدى إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجروحه.

وكانت جزر القمر، الدولة المطلة على المحيط الهندي وحيث كانت السفينة مسجلة، أولى الجهات التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل.

وقررت بنسودا عام 2014 عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة"، ما يعني أنه يمكن اعتبار القضية غير مقبولة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017 بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بإعادة النظر في القضية.

وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، إلا أن ملاحقة مواطنيها قضائيا هو أمر ممكن.

لكن في انتكاسة جديدة بالنسبة لبنسودا بعد عدد من الإخفاقات الكبيرة، قرر قضاة الاستئناف أن عليها النظر مجددا في مسألة توجيه اتهامات لإسرائيل.

إلا أن القضاة وعلى الرغم من انتقاداتهم الحادة لقرارات بنسودا، أكدوا أنها صاحبة "القرار النهائي" بشأن توجيه اتهامات من عدمه.

(عرب48)