بنك القدس الراعي الماسي لمؤتمر العلمي الطبي الثاني

وطن: شمل بنك القدس برعايته الماسية فعاليات المؤتمر الطبي الثاني والذي تم تنظيمه وإقامته مؤخرا في مدينة القدس و من خلال جمعية الهلال الأحمر تحت عنوان " إثراء الانجازات في أمراض النسائية والتوليد"

ولإن القطاع الصحي يُعد من القطاعات ذات الدور المحوري في تحقيق الاستدامة التي يسعى بنك القدس للمشاركة الفاعلة في تحقيقها على الصعيد المجتمعي، فقد جاءت رعايته لهذه الفعالية كجزء من برامجه للمسوؤلية المجتمعية، حيث تناول المؤتمر والذي عقد على مدار يومين متتاليين أحدث ما توصل اليه البحث والعلم في مجال أمراض النسائية والتوليد، بحضور ومشاركة العديد من الاطباء الخبراء الأجانب والمحليين في هذا المجال و المحاضرين والباحثين المعروفين عالمياً، في ذلك الاختصاص، اللذين تنوعوا من عدة بلدان الاردن وبريطانيا، وامريكا وفرنسا وتركيا ، ليتم التفاعل مع اطبائنا لمزيد من الاطلاع والمعرفة والتواصل.

وقد تخلل المؤتمر تكريم بنك القدس على دعمه لهذا المؤتمر وكما قام موظفو البنك المتواجدين بعرض الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك على الاطباء المشاركين والحضور من خلال الركن الخاص في البنك