العسيلي: يوجد رغبة تركية أكيدة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لفلسطين

وطن: قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء،"إننا سنشهد خلال الفترة المقبلة تطوراً في العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق التركية، خاصة الزراعية منها"

وأضاف العسيلي في لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد اقطاي، على هامش الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي " الكومسيك"، مؤكداً على الرغبة التركية الأكيدة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين، بما يتماشى مع خطتها الحكومية نحو إحداث تنمية اقتصادية بالعناقيد، وبما يعزز من رؤيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي معرض حديثه مع الرئيس أردوغان، نقل العسيلي تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية وشُكرهما على مواقف تركيا رئيساً وحكومة وشعباً الداعمة والمساندة المستمرة للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.

ووضع العسيلي، نائب الرئيس التركي فؤاد اقطاي، في صورة الوضع الاقتصادي الراهن في فلسطين والمساعي المبذولة لتعزيز صمود المواطنين ومواجهة المخططات الاسرائيلية بالإضافة الى بناء اقتصاد وطني مقاوم. لافتا إلى أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مقدمتها إنشاء مدينة جنين الصناعية.

من جانبه أكد الرئيس التركي على موقف بلاده الدعم والمساند لفلسطين وتقديم كل الدعم الممكن الذي يخدم القضية الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره أن وزير الاقتصاد الوطني وفي لقائه مع وزيرة التجارة التركية، اتفقا بالعمل على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية لتصبح 3 آلاف طن سنوياً، بدلا من ألف طن حالياً، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات.