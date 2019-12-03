شاهد | وزير أردني ينسحب على الهواء مباشرة: "لا أُسجل على نفسي أني دخلت في حوار مع طرف إسرائيلي"

وطن: رفض وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة الاستمرار في مقابلة على قناة العربية بسبب استضافة محلل "إسرائيلي" معه للحديث عن العلاقات بين الأردن ودولة الاحتلال.

وقال المعايطة قبل أن ينهي الحوار: "أنا أعتذر عن تكملة الحوار، لأني أخبرت الشباب بأني لا أخرج مع إسرائيلي في حوار ثلاثي، ما دام موجود على الشاشة فأنا لا أسجل على نفسي أني دخلت في حوار مع طرف إسرائيلي، صحيح أني كنت في الحكومة وهذا موقف الحكومة أما أنا كشخص فلا أخرج في حوار ثلاثي طرفه إسرائيلي".

وقام المعايطة بوضع "المايكريفون" وإنهاء المقابلة قبل أن يقوم فريق العربية باستضافته مرة أخرى بعد إنهاء الحوار مع المحلل "الإسرائيلي".