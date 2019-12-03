أريحا: وفاة موقوف بمستشفى أريحا بعد نقله من مركز توقيف

وطن: أعلنت الشرطة، اليوم الثلاثاء، وفاة موقوف (60) عاماً في مستشفى أريحا الحكومي، بعد نقله من مركز توقيف محافظة أريحا والأغوار.

وأفاد الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في اتصال مع وطن، أن الموقوف ظهرتْ عليه أعراض مرضيّة عليه أثناء التوقيف، وبناءً عليها تم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.

مشيراً إلى أن خلفية التوقيف كانت على قضايا مالية، وأنه تم إيقافه بناءً على مذكرة قضائية.

مؤكداً أن الشرطة والنيابة تباشران التحقيق في الحادث.