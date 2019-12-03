مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة

القدس- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، حيث وفرت الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء الاقتحامات.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 62 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.