رحيل الأديب والمترجم الفلسطيني صالح علماني

وطن: رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، الأديب والمترجم الفلسطيني صالح علماني عن عمر ناهز الـ70 عاما، حيث نشر يوسف بزلميت زوج ابنته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، حيث قال: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا صباح اليوم وفاة عمي والد زوجتي المترجم والأديب الكبير الأستاذ صالح علماني في إسبانيا، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته".

يذكر أن صالح علماني، هو صاحب أشهر ترجمة لرواية "مئة عام من العزلة" للراوئي العالمي غابرييل غارسيا ماركيز. ولد علماني في مدينة حمص عام 1949، ودرس الأدب الإسباني، أمضى أكثر من ربع قرن في خدمة الأدب اللاتيني، ليُعرّف القرّاء العرب على هذا النوع من الأدب.