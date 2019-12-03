نابلس: عرض فيلم "ممنوع وبس" في مدرسة الحاجة رشدة المصري

وطن: نفذت جمعية مدرسة الامهات عرض فيلم بعنوان "ممنوع وبس" في مدرسة الحاجة رشدة المصري الثانوية للبنات في مدينة نابلس ، بحضور منسقة المشروع مها أحمد، وميسرة اللقاء مرح يونس، ومنسقة الموقع حنان خفش، ومديرة المدرسة لبنى جوابرة، وطالبات الصف العاشر (ب)، وبحضور عدد من المعلمات. حيث يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على فتاة عمرها 12 عاما تنتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة والبلوغ، ومن هنا يبدأ الصراع بينها وبين والديها ويحدث تغيير جذري في حياتها وحتى على شكلها.

وبعد المشاهدة، تم نقاش الفيلم مع الطالبات اللاتي أشرن إلى أنّ هذه الطريقة مرفوضة في فرض القرارات على الفتيات وهن في عمر المراهقة واعربن عن استيائهن من هذه التصرفات وقلن ان من حق الفتاة أن تكون في اختيار لباسها، وأن ترتدي الحجاب أو لا، وأن تعيش حياتها بالعمر الذي تعيشة ودون قيود ، كما أكدت الطالبات أن ارتداء الحجاب حرية شخصية، ويجب أن يكون عن قناعة مطلقة ، وأن الحجاب لا يقيّم الفتاة ، وأن الفتاة غير المحجبة ليس من الضروري أن تكون سيئة، والمهم أن نعامل الناس بالحسنى.

وفي نهاية العرض قمن الفتيات بتعبئة التقييم الخاص بالفيلم الذي من خلاله عبرن عن ارائهن ، ويذكر ان جمعية مدرسة الامهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، وإلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.