"الصحة" تحذر من شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الانترنت

رام الله- وطن: حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين من خطورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم الترويج لها وبيعها عبر شبكة الانترنت.

وأضافت الوزارة أن غالبية الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية التي يتم بيعها عبر الانترنت غير مسجلة في وزارة الصحة، وغير معروفة المصدر ولا تركيبتها أو طرق تخزينها، لذا فإنها تصنف على أنها غير آمنة.

وأشارت إلى أنه لوحظ نشر العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التنحيف المضللة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنها تتابع هذه الإعلانات وتحيلها إلى النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، لحماية المواطنين منها.