الاحتلال يمنع دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الأراضي المحتلة

وطن: قرر الاحتلال الاسرائيلي، حظر دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الأراضي الفلسطينية عبر الأراضي المحتلة، عقب سلسلة من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ضد الاحتلال.

وقررت وزارة الخارجية الاسرائيلية بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أنه لن يُسمح للدبلوماسيين الماليزيين بدخول "إسرائيل" في طريقهم إلى الأراضي المحتلة، إذ قال مسؤول "إسرائيلي" كبير: "ماليزيا دولة يرأسها زعيم معاد للسامية".

وكل عام، يُسمح لنحو 40 ألف مواطن ماليزي وإندونيسي بزيارة الأراضي المحتلة، ووفقًا لمسؤول وزارة الخارجية الصهيونية، سيتم السماح لهم بمواصلة القيام بذلك.

واوضح المسؤول "لكن الدبلوماسيين الماليزيين لن يكونوا قادرين على المجيء. وعندما يغيرون سياساتهم - سنغير ذلك".

وكانت ماليزيا قد عبرت على مستوى رسمي عن رفضها للاحتلال في أكثر من مناسبة، وأدانت العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.