انطلاق اجتماع الجمعية العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وطن: تنطلق غداً أعمال اجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القاهرة بمشاركة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الأعضاء في الشبكة، بحضور شخصيات رسمية وحقوقية عربية، دولية وفلسطينية وسفير دولة فلسطين في القاهرة السيد ذياب اللوح، وممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تتسلم الهيئة رئاسة الشبكة العربية خلال الاجتماع، حيث سيتسلمها المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام يونس من الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، كما يمثل الهيئة في هذا الاجتماع الدكتور عمار الدويك المدير العام، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة عصام عاروري، وسلامة بسيسو، وأمجد الشوا، وعدد من موظفي الهيئة.

وكما جرت فإن الشبكة وخلال اجتماع جمعيتها العامة السنوي تختار موضوعاً يشكل اهتماماً للمؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية، وبناءً عليه تم اختيار (سياسة العقوبات الجماعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة)، عنواناً لاجتماع الجمعية العامة السادسة عشرة، وذلك تنفيذاً لتوصيات الجمعية العامة السابقة ومؤتمر الشبكة العربية حول القضية الفلسطينية بإطار تبني الشبكة للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق أبناء شعبنا بفعل إجراءات الاحتلال.

وتهدف هذه الجلسة إلى فضح الممارسات الإسرائيلية على المستويين الدولي والإقليمي والضغط الجاد على دولة الاحتلال في سبيل وقف تلك الممارسات اليومية الممنهجة بحق الإنسان الفلسطيني وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا الخصوص.