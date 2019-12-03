الاتحاد الأوروبي يقدم 8 مليون يورو للسلطة لصالح دفعات الرواتب والتقاعد لشهر تشرين الثاني

وطن: قَدَّمَ الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، مساهمة مقدارها 8 ملايين يورو لدفع رواتب تشرين ثان، والمعاشات التقاعدية لأكثر من 40,000 من الموظفين المدنيين والمتقاعدين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذه المساهمة كجزء من دعمه المالي المباشر للسلطة الفلسطينية التي يتم تسييرها عبر آلية بيغاس PEGASE [1].

وقال القائم بأعمال ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلسون، في هذا السياق إن "الاتحاد الأوروبي لطالما كان الشريك الأكثر مصداقية وتوقعا، وسيظل ملتزماً بالمواقف السياسية الرئيسية فيما يتعلق بالفلسطينيين.

وأضاف "المساهمة التي نقوم بها اليوم لرواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين الفلسطينيين، هو مثال على استمرار الاتحاد الأوروبي في المشاركة على المستوى السياسي، فضلاً عن الدعم المالي للحفاظ على إمكانية حل الدولتين وإيجاد الأساس لدولة فلسطينية مستقبلية".

وأوضح أن هذه المساهمة تدعم أيضا الإصلاحات في الإدارة المالية الفلسطينية، والتي تهدف إلى تعزيز تطبيقات السياسات العامة وضمان الشفافية في المصاريف العامة.

وتُوَجَه مُعظم مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة من خلال آلية (PEGASE)، الآلية المالية التي أُطلقت عام 2008 من أجل دعم خطة الإصلاح والتنمية التي وضعتها السلطة والخطط والأجندات التنموية الوطنية التي أتت بعدها بما فيها أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً".

وخلال السنوات الإحدى عشرة الماضية، تم صرف حوالي 2.6 مليار يورو عبر برامج الدعم المالي المباشر (PEGASE).