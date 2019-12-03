بيت لحم: مصرف الصفا الإسلامي يختتم دورة متخصصة بالمعايير الشرعية الناظمة للعمل المصرفي الاسلامي

وطن: اختتم مصرف الصفا "الإسلامي"، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، دورة تدريبية متخصصة لأئمة وخطباء المساجد في محافظة بيت لحم، حول المعايير الشرعية الناظمة لأكثر المنتجات المصرفية تطبيقاً في البنوك الإسلامية والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) ومقرها في البحرين.

واحتوت الدورة التي استمرت على مدار يومين، والتي قدمها كلٌ من الدكتور أيمن البدارين، العضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية في المصرف والمراقب الشرعي المقيم محمود حفظي، جملة من القضايا؛ أبرزها التعريف بالمصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق، وعرض مفاهيم أساسية تتعلق بالمصارف الإسلامية، بما فيها قضايا التمويل من خلال شرح بعض المعايير الشرعية مثل (المرابحة، الاستصناع،الإجارة،الوكالة) والصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).

وقال مدير عام مصرف الصفا الإسلامي، نضال البرغوثي، إن هذه الدورة المتخصصة والتي عكف المصرف على تنظيمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في كافة أرجاء الوطن، تهدف بالأساس إلى زيادة الوعي والمعرفة حول كافة القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي الإسلامي.

واضاف البرغوثي أننا "نسعى أيضا من خلال هذه الدورات إلى تمكينِ أصحابِ الاختصاص لفهمِ أصولِ وقواعدِ الصناعة المالية الإسلامية وفقَ منهجٍ علميٍ سليم، ورفدِ أئمةِ وخطباءِ المساجد بالمعرفةِ المتكاملة، حولَ المنتجات والخدماتِ المصرفيةِ الإسلامية وتأصيلها الشرعي، بما يُسهمُ في تطويرِ صناعةِ الصيرفةِ الإسلامية في فلسطين، مثمناً جهود وزارة الأوقاف والأئمة وتعاونهم في إنجاح هذه الدورات واللقاءات".

يذكر ان هذه الدورة تأتي استكمالاً لسلسلة دورات سابقة للمعايير الشرعية، تم عقدها في كل من محافظات جنين ونابلس ورام الله والخليل وسيتم استكمال الاعداد لدورات مماثلة في المحافظات المتبقية.