بالفيديو | القسام يكشف معلومات مفصلة لأحراز ومركبات الاحتلال خلال عملية "حد السيف"

وطن: كشفت كتائب القسام، مساء اليوم الثلاثاء، عن معلومات مفصلة لبعض أحراز ومركبات وحدة "سييرت متكال" الاسرائيلية، التي خلفتها الوحدة عقب فشلها في مهمتها أثناء عملية خان يونس، أو ما أطلقت عليها كتائب القسام بعملية "حد السيف".

ونشرت الكتائب، عبر موقعها الالكتروني، أبرز المعدات والقطع الإلكترونية التي أخليت لمكان آمن أثناء القصف الاسرائيلي الذي كان غطاء على انسحاب الوحدة الاسرائيلية شرقي خان يونس.

وقالت كتائب القسام أن الأجهزة والمعدات مثلت صندوقًا أسودًا وضح خفايا وأسرار العملية الاسرائيلية.

ومن أبرز الأحراز التي عثرت عليها، أغطية عازلة لصوت ضجيج الحفر، وأجهزة للتنفس والتهوية، وأدوات القص والحفر، وقطع خاصة بإصلاح الأعطال المتوقعة، وبذور أعشاب تنبث في وقت قياسي لإخفاء آثار الحفر، وبندقية صيد لقتل الحيوانات دون ضجيج.

كما ثم العثور على مسدسات كاتم صوت مخفية في المعدات، وألواح لتخطي الكثبان الرملية "خفيفة الوزن وتتحمل أوزانًا ثقيلة، بحسب فيديو القسام.

المصدر : شهاب