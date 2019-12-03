وزير خارجية إيرلندا يزور غزة ويؤكد أن بلده ستقدم 2.5 مليون يورو اضافية للأنروا

وطن: قام وفد إيرلندي رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الشؤون الخارجية والتجارة سيمون كوفيني بزيارة إلى قطاع غزة هذا اليوم التقى خلالها بطلبة لاجئي فلسطين من مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا.

وذكرت وكالة "الأونروا" في بيان لها، أن هذه الزيارة عملت على تمكين الوفد من الإطلاع مباشرة على أثر الالتزام الإيرلندي تجاه دعم التعليم الأساسي النوعي للأطفال، بمن في ذلك 282,000 طالب في الأونروا في غزة.

وفي اجتماعه مع إدارة الأونروا، ناقش الوفد الوضع الإنساني في القطاع المحاصر والتحديات العملياتية التي تواجه الوكالة. وتعمل الوكالة على خدمة الاحتياجات الطارئة والتنموية لحوالي 1,4 مليون لاجئ من فلسطين يقيمون في الجيب الساحلي، غالبيتهم يعتمدون على الخدمات والمساعدات من الأونروا نظرا للوضع الاجتماعي الاقتصادي الصعب في غزة – وذلك نتيجة ثلاث عشرة سنة من الحصار والجولات المتكررة من الأعمال العدائية والمأزق السياسي المستمر.

وفي أعقاب اللقاء مع الطلبة، قال الوزير كوفيني: "إن إيرلندا داعم راسخ للأونروا في تقديمها للخدمات للاجئي فلسطين. لقد شاهدت بأم عيني اليوم مدى أهمية تقديم التعليم والرعاية الصحية في المحافظة على الأمل والحقوق والكرامة للاجئين هنا في غزة".

وأضاف كوفيني: "لقد سررت بإعلام الأونروا بأن إيرلندا ستقدم تبرعا إضافيا بقيمة 2,5 مليون يورو هذا العام لدعم تقديم هذه الخدمات الرئيسة. إن هذا سيصل بالدعم الإيرلندي للأونروا في عام 2019 إلى مبلغ 7,5 مليون يورو".

بدوره، أعرب تروند ينسين النائب الأول لمدير عمليات الأونروا في غزة عن شكره بالقول: "تشكل إيرلندا مثالا رائعا من حيث دعمها للاجئي فلسطين، وهي التي وقفت بحزم شديد مع الوكالة خلال أوقات صعبة للغاية. إن زيارة كتلك التي جرت هذا اليوم ترسل رسالة قوية من الأمل لسكان غزة، وخصوصا لطلبتنا الشباب، وتظهر لهم أن مستقبلهم مهم وأن أصواتهم مسموعة. نحن ممتنون للغاية لشراكتنا مع شعب وحكومة إيرلندا ولدعمهم السياسي والمالي الهام المقدم للأونروا وللاجئي فلسطين، بمن في ذلك من هم في غزة".