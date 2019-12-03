قيادي في حماس يكشف أهم القضايا التي سيبحثها وفد حركته في مصر

وطن: كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس ماهر عبيد مساء اليوم الثلاثاء تفاصيل وأهداف والقضايا التي سيبحثها وفد الحركة المتواجد في العاصمة المصرية القاهرة.

وكان وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية وصل ليلة أمس الاثنين إلى القاهرة لعقد لقاءات مهمة مع المسؤولين المصريين.



وتتزامن زيارة وفد حركة حماس مع زيارة وفد رفيع المستوى من حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام القائد زياد النخالة "أبو طارق".

عضو المكتب السياسي لحماس ماهر عبيد قال: "إن زيارة الحركة لمصر مرتبطة بقضية الوضع الداخلي في قطاع غزة والتخفيف عن معاناة الناس والتباحث في ملف كسر الحصار".

كما ستشمل مباحثات حركة حماس مع المصريين مناقشة ملف المصالحة والانتخابات واشتراطاتها، إضافة لملفات مرتبطة بالوضع الإقليمي .

وفيما يتعلق بجولة رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية قال عبيد: "الجولة الخارجية في دائرة الدراسة والبحث".

وأكد على أهمية أن يتواصل اسماعيل هنية مع جميع الساحات ومختلف الفئات من أبناء شعبنا، إضافة لأهمية التواصل مع الحكومات العربية والاسلامية والبحث عن مخارج لغزة والقضية الفلسطينية في ضوء ما تعيشه في هذه اللحظات.