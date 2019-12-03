طلبة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يقاطعون ندوة لسفيرين أمريكيين سابقين ويهتفون ضد الاحتلال

وطن: قاطع طلبة في الجامعة الأميركية في القاهرة ندوة لسفيرين أميركيين سابقين حول العلاقات الأميركية المصرية.

وردد الطلبة هتافات ضد الاحتلال الإسرائيلي والدور الأميركي في القضية الفلسطينية.

ورفع الطلاب في حرم الجامعة لافتاتٍ مساندةً للقضية الفلسطينية، وصرخوا "يا أمريكية يا أمريكية احنا ضد الصهيونية".

ويُذكر أنّ 150 طالب على الأقل انسحبوا نحو من النقاش.