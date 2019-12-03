إتحاد جمعيات الشابات المسيحية يوقع مذكرات تفاهم مع شركائه في مشروع "المواطن الصغير"

وطن: نظم إتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين حفل توقيع مذكرات تفاهم مع شركائه المحليين ضمن مشروع "المواطن الصغير" الإثنين، في مقر جمعية الشابات المسيحية في رام الله بحضور المدير العام للمكتب الدولي لجمعية الشابات والشبان المسيحية في النرويج فريدريك غلاد جيرنس.

ويبلغ عدد شركاء المشروع المحليين 18 شريكا في شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية، متمثلين في مركز العودة ونادي كفر اللبد الرياضي الثقافي الإجتماعي في طولكرم ومجموعة رياديون لأجل يعبد في جنين وجمعية نادي الأخوة في طوباس ومؤسسة ملتقى الطلبة وجمعية التنمية المجتمعية للتعليم المستمر ومركز شباب عايدة وبلدية تقوع في بيت لحم وبلدية السموع ونادي أهلي دورا في الخليل وجمعية القمر الخيرية ومركز واصل في أربحا والأغوار وجمعية نفس للتمكين ومؤسسة بيت بيوت وجمعية معرفتي للبحث العلمي والإجتماعي وبلدية تجمع بني زيد الشرقية والمجلس المحلي الشبابي للبلدية ومؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني في رام الله.

وافتتحت الحفل السكرتيرة العامة للإتحاد ورئيسة جمعية الشابات المسيحية العالمية ميرا رزق، بكلمة ترحيبية أشادت فيها بأهمية هذه الشراكة في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأكد غلاد جيرنس على هدف المشروع في تمكين الشباب والشابات من فهم واقعهم/ن، وتعزيز الدافعية لديهم/ن لتغييره من خلال المقاومة السلمية لتحقيق السلام العادل.

وفي كلمة الشركاء، عبر المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة السيد هشام الهندي عن اعتزازه بهذه الشراكة كون المشروع مختلف عن غيره من المشاريع حيث أن أساسه الشراكة والتضامن بين الشباب والشابات في النرويج والشباب والشابات في فلسطين.

وقدمت متطوعتان، شذا من كفر اللبد في طولكم ووفاء من طوباس، كلمات في الحفل تعبران عن تجربتهما في الفترة الأولى من المشروع وشاركتا آرائهن حول العمل ضمن هذه الشراكة وأهمية دور المتطوعين والمتطوعات في العمل مع طلبة المدارس لبناء مستقبل أفضل لهم/ن.

يذكر أن مشروع "المواطن الصغير" هو بتمويل من جمعية الشابات/الشبان المسيحية في النرويج من خلال أكبر حملة تضامن يقودها الشباب والشاباتOperation Day’s Work (ODW) ، ففي كل عام، يتطوع طلبة المدراس للعمل لتمويل الحملة لدعم مشاريع في العديد من دول العالم النامية.

وفي عام 2018، فاز كل من إتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين وجمعية الشبان المسيحية في القدس وغزة بهذا التمويل لتنفيذ مشروع على مدى أربع سنوات ابتداء من 2019 وحتى 2022.

ويهدف المشروع الى تمكين الشباب والشابات في فلسطين ليكوا/يكن مواطنين فاعلين/فاعلات في المجتمع وهو بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم و قسم التعليم في كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. ويستهدف المشروع 66 مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث في الضفة الغربية.