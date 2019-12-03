بيروت تشهد ميلاد المنيبين

كتب : طاهر أحمد الديسي

في رحلة خاطفة إلى بيروت مدتها 48 ساعة سبقها أسابيع من التفكير بشأن قرار الزيارة في ظل الحراك الشعبي والجماهيري الذي يعيشه لبنان في الآونة الأخيرة. صراع مع الذات ومع الأهل تزايد حول جدوى الزيارة واهميتها في هذا الوقت، وبين هذا الصراع وتفاصيله قررت أن أزور لبنان لأزور رجلا فاضلا بالنسبة لي هو بمثابة الوالد والمعلم بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وصلت بيروت العاصمة الجميلة بتضاريسها وناسها، وجدتها رائعة مضيئة، وإرادتها قوية صلبة وأهلها يمضون بابتسامة بيروتية أصيلة يرحبون من خلالها بضيوف هذا البلد رغم مرارة العيش وقسوته، فرحت ببيروت فبعد كل ما شاهدناه من مظاهرات حاشدة عبر الإعلام إلا أنني لم أجد أيا من مظاهر التخريب أو التكسير أو التحطيم، فشعرت كم أن هذه الثورة ثورة شعب صادق ومحب لوطنه.

وصلت مكان اللقاء حيث الشخص الذي أكن له كل المحبة والاحترام، وقد كان لقاءا دافئا وازداد حرارة بروعة المكان والأجواء، فانت تشهد بحر بيروت من شرفة المنزل الذي يحتضن جَداً وحفيدين في أجواء أسرية، سألت الله خلال الجلسة وبعدها أن يحفظها ويديمها.

فلسطين والقدس العاصمة والعمل الخيري وخدمة الوطن وأبنائه من خلال خطة لمئة عام قادمة كانت عناوين الجلسة التي تبادلنا خلالها أطراف الحديث الذي نتج عنه أفكار كثيرة وكأن الجد الأكبر يبذل كل ما بوسعه لإكمال طريقه من خلال أحفاده وهو على ثقة بأنهم أهل لهذه الثقة وسيمضون نحو أحلام جدهم وأحلامهم بالحرية والاستقلال.

بالنسبة لي كنت على قناعة تامة وإيمان مطلق بذلك، خاصة وأن أحد الأحفاد هو من ثوار الوطن الأبطال الذين تركوا مقاعد دراستهم في الجامعة الأميريكية في بيروت وهبوا لإحياء ذكرى النكبة على الحدود بين لبنان والأرض المحتلة، فكانت رصاصات الغدر والأرهاب بانتظاره لتنال من بعض أعضاء جسده ولتعيق حركته دون أن تنال من إرادته وحبه لوطنه أو تجعله يفكر ولو للحظة بأنه نادم على ما فعل، بل تجده مفعما بالحياة والحب والإرادة ويفكر كيف يمضي لخدمة فلسطين وبشكل أقوى.

انتهت الجلسة ولم أنتهي من التفكير بمضمونها العميق وكنت أقول في داخلي هنيئا لفلسطين بهذه العائلة، وحقا هذه كلمة السر التي راهن عليها ياسرعرفات الأب الروحي للشعب الفلسطيني.

في صباح اليوم التالي كان موعدنا مع جولة أخرى في أحياء بيروت وقد اخترنا أن نبدأ من الجامعة الأميريكة الشامخة منذ 150 عاما على مشارف بحر بيروت وفي حضرة أبنائها حيث تشهد أهم جامعات الوطن العربي التي خرّجت وتخرج سنويا قيادات بكل ما تحمله الكلمة من معنى لتكرس في أروقتها رسائل العلم والبحث والإبداع العلمي والسلام.

وفي خضم هذه الجولة الرائعة أبهرني أمر أخر وهو حالة الترحيب والشعبية المهولة التي يحظى بها من اصطحبني في هذه الجولة وهو عضو في مجلس أمناء الجامعة حيث لم يكتف الاساتذة والإداريين ممن شاءت الصدف بلقائهم بالقاء التحية علينا بل كنا أمام تهافت من الحراس والطلبة الذين بدأوا يستفسرون عن غيابه لمدة طويلة وافتقاده وكأن هذا الرجل أب لهذا المكان.

مضينا بجولتنا وأنا أفكر بحجم التواضع والمحبة التي يملكها هذا الإنسان ليكون قادرا على احتضان كل هؤلاء وغيرهم، وأيقنت تماما بأنه رجل فوق العادة، فغيره ومن في وضعه فضل الانفصال عن الشارع وهمومه وتفاصيله وخلق حياة خاصة بهم، ولكنه جعل من الناس وقضاياهم حياة له.

أكملنا مسيرتنا إلى مستشفى الجامعة الأميريكة وازددت انبهارا في هذه الجامعة ومستشفاها المتميز بكل تفاصيله، فتأكدت لا تميز بينه وبين منتجع أو فندق خمس نجوم حتى وصلنا إلى مكتب قامة فلسطينية علمية ومهنية أثبتت نفسها فأحبها كل من عرفها، وشهد بذلك كل من قابلنا.

أبو فرح الدكتور جورج الأعرج ابن بيت جالا والذي لا يغيب الفرح عن مبسمه الذي يجعلك تمعن البصر إلى تفاصيله والإنصات إلى لهجته الفلسطينية الأصيلة التي حافظ عليها رغم جمال ومرونة اللهجة اللبنانية وسهولة التأثر بها، بدأ حديثه عن صديقه الذي أتشرف بمرافقته بالقول "شفاعة فلسطين" ونقاء روحه وعطائه من أنقذ هذا الإنسان بأعجوبة، فقلت له وبصوت خافت، ألهذه الدرجة، فرد وأكثر وبدأ يروي تفاصيل الحوار والأجواء عند الكشف عن الوضع الصعب الذي كان يعاني منه المريض فالشريان الرئيس في حالة إنسداد بنسبة 99% والمريض مصمم على السفر في اليوم التالي إلى جدة حيث سيكون هناك اجتماع من أجل برامج تنموية لتمكين فلسطين السبب الذي جعل المريض يخالف كل توصيات الأطباء ويسافر لإنجاز المهمة.

في هذه الأثناء انضم الطبيب اللبناني المعالج وهو خبير في أمراض القلب تخصص في الولايات المتحدة الأميريكية وعاد ليخدم وطنه وشعبه يسمى برنارد ابي صالح الذي قال بلهجة لبنانية لم نستطع إقناعه وذهب واحنا عاتلين قلبنا بإيدينا ومش عارفين شو ممكن يصير.

في هذه الأثناء عدت بذاكرتي لتلك الفترة فكنت من الذين نظموا زيارة جدة وقد شاورني بطل هذه القصة بشأن الإجتماع ولكنه لم يصارحنا بهذه التفاصيل الخطيرة عن وضعه الصحي فقد سألني ما مدى أهمية هذا الاجتماع الذي كان مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فقلت له في غاية الأهمية فقال لي فإذا سأحضر، وقد بدأ عليه الإجهاد على غير العادة حين التقينا وشاءت الأقدار أن نؤدي مناسك العمرة معا وبمعية أصدقاء آخرين في أجواء روحانية وإيمانية عظيمة.

وبعد هذه الزيارة السريعة عاد مرة أخرى إلى بيروت وقد بدأت معركة جديدة بين الأطباء والمريض لإقناعه بإجراء العملية بشكل فوري، وهنا يقول الدكتور برنارد أبي صالح بلهجته الجميلة تسع أطباء بالطابق التاسع لأكثر من ساعتين حتى نجحنا في إقناع المريض واضررت أن اتوسل إليه وأقول له بأنه لاجل فلسطين لازم نزبطلك صحتك. وهنا تدخلت بسؤال الطبيب المشرف ما هو الهاجس والخوف الأكبر الذي كان عند المريض خلال حواركم، هل هو خوف من العملية، فقال بالعكس كان همه الأكبر أنه عليه الكثير من الملفات لينجزها وكان يخشى أن يخونه القدر، وهنا يقول الطبيب تدخلنا بأن الله كبير وسينجيه لأجل فلسطين في واحدة من أخطر العمليات وأعقدها كما وصف الأطباء.

عاد الدكتور جورج الأعرج ليتدخل ويقول على سبيل المزاح ولكنه كان مؤمنا بكل كلمة يقولها، بأن كل ملائكة الخير اجتمعت لإعانة صديقنا، وأعادت الروح والطاقة له بسرعة أدهشت الأطباء مؤكدا أن من يقوى على التعافي بهذه السرعة بعد عملية استمرت عشرة ساعات هو فقط من يملك إرادة وحب بحجم وطن.

تركنا مستشفى الجامعة الاميريكية وانطلقنا برفقة الجد والحفيدين إلى مخيم برج البراجنة برفقة مجموعة شبابية توحدت لتؤسس نادي الأمل ، توحد لتنثر الأمل في رحاب المخيم المثقل بالمعاناة والمآسي والمشاهد المؤلمة التي لا يمكن لأي شخص أن يتصورها في هذا القرن أو يتصور أن ما زال هناك بشر يعيشون في هذه الظروف .

تجولنا بين أزقة المخيم وبيوته التي بالكاد تسند نفسها ، وقابلنا أهل المخيم الصامدين والحالمين بالعودة إلى وطنهم وبيوتهم التي شردوا منها قسرا ، مضينا نتأمل كل المشاهد المآساوية وأبرزها أسلاك الكهرباء المتذيلة لتلامس رؤوس المارين ولنصدم بحقيقة أن هذه الأسلاك تقتل سنويا خيرة شباب المخيم .

مهما تحدثنا عن الطروف الحياتية لأهلنا في المخيمات الفلسطينية في لبنان تبقى الكلمات عاجزة عن وصف حجم الكارثة الإنسانية الموجودة هناك وبين مظاهر الإحباط والألم أنهينا جولتنا في نادي الأمل الذي تأسس بمبادرة شبابية تستحق كل الاحترام والتقدير وليستقبلنا أطفال وشباب النادي في مشهد نقلنا إلى أجواء مختلفة مفعمة بالصمود والتحدي والأمل والإصرار ، أطفال يستقبلوننا بابتسامة فلسطينية اصيلة وعلى أنغام موطني .

بدأنا نتبادل وإياهم أطراف الحديث وجميعم يعرف من أين هجر جده ووالده ويحفظون قرى فلسطين ومدنها حفظا تاما ويحلمون بحلم واحد يجعلهم يقبلون كل مرارة حياتهم بصمت ألا وهو حلم العودة .

المخيم يعاني الكثير ، وبصراحة الجميع مقصر ومتقاعس وعلينا أن نعيد حساباتنا بشأن ما نقدمه لأهلنا هناك ، وهنا أعلن منيب رشيد المصري باسم مؤسسة منيب وإنجلا المصري للتنمية إطلاق مبادرة لدعم وتمكين الأطفال الأمر الذي قوبل التصفيق والفرح على شفاة الجميع .

بيروت تشهد ميلاد المنيبين عنوان لم اختاره عبثا فالمنيب الأول هو المنيب الحفيد منيب ربيح المصري الذي نجا من الموت وعاد إلى الحياة بإرادة أقوى رغم المه ومعاناته، والمنيب الثاني هو ابن فلسطين البار منيب رشيد المصري الذي تعرفه كل بلدة فلسطينية من خلال عطائه والذي أيضا صارع الموت سائلا الله أن يمده بالصحة ليمضي في دربه ومشاريعه التنمويه.