الاحتلال يفرض عقوبات على ناشط حقوقي في بريطانيا

وطن: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عقوبات على رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بريطانيا، محمد جميل، تحت مزاعم أنه يرأس منظمة تابعة لحركة حماس.

وقّع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، الثلاثاء، مرسوما فرض بموجبه العقوبات على جميل، في حين قال بيان لوزارة جيش الاحتلال إن جميل "ناشط من حركة حماس أبعدته إسرائيل إلى لبنان في العام 1992، وانتقل في السنوات الأخيرة للعيش في بريطانيا، وهو يرأس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وهي فرع لحركة حماس". حسب زعمها.

وقال البيان:" هذا هو المرسوم الأول من نوعه في إسرائيل خلال الحرب على تمويل الإرهاب، وهو الأول في سلسلة أوامر ضد نشطاء آخرين سيوقعها وزير الدفاع قريبًا ".

وأضاف:" سيتم إضافة الأشخاص الذين سيتم توقيع الأوامر ضدهم إلى القائمة في النظام الأمني، والتي يمكن للجميع الوصول إليها، بحيث يتم نشر أسماء العشرات ولاحقا المئات من الأعضاء الذين ينتمون إلى المنظمات الإرهابية مثل حزب الله وحماس وغيرها في جميع أنحاء العالم"، على حد زعمه.

وأشارت إلى أنه "تمت الموافقة على هذه الخطوة بعد العمل الذي قام به المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة الإرهاب الاقتصادي ومكتب المدعي العام إلى جانب مشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) وغيرها من الوكالات".

وقالت:" في قلب هذه الخطوة، هناك مفهوم واضح مفاده أن إسرائيل ستعمل على مكافحة الإرهاب الإسلامي باستخدام أدوات غير عسكرية إضافية، مع التركيز على العقوبات الاقتصادية من أجل تجنب الوكالات في جميع أنحاء العالم الاتصال بالإرهابيين".

وأشارت إلى أن "العقوبات الاقتصادية المستهدفة أمست رادعا فعالا لوضع حد لقدرة الناشطين على استخدام أصولهم لتعزيز وتمويل المنظمات الإرهابية في إسرائيل والخارج"، وفق زعمه.