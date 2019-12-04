اجتماع قيادتا "حماس" و"الجهاد" في القاهرة: استمرار أعلى درجات بين الحركتين

وطن: عقدت قيادتا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" مساء الثلاثاء، اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الحركتين.

جاء ذلك في بيان أصدرته حركة "حماس".

وترأس وفد حركة حماس، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، وعن حركة الجهاد الإسلامي، أمينها العام، زياد النخالة.

وذكر البيان أن الطرفين، استعرضا "المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية في ظل محاولات تصفيتها ومواجهة صفقة القرن وإجراءات تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه زماناً ومكاناً".

كما ناقشا "محاولة إنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى وطنهم، وكذلك خطوات السيطرة على الضفة المحتلة عبر الاستيطان والذي كان آخره إعلان الحي الاستيطاني الجديد في مدينة الخليل، كذلك إعلان واشنطن عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة مخالفة للقانون الدولي".

وبحسب البيان، تضمن الاجتماع "حديث معمق حول أوضاع اللاجئين في مخيمات الشتات وعلى حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم".

وبحثت قيادتا الحركتين العدوان الأخير على قطاع غزة والاعتداءات الصهيونية المتتالية على الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة والضفة الغربية.

وأكدت الحركتان استمرار أعلى درجات ومستويات التنسيق بين مختلف المستويات القيادية في الحركتين، وخاصة في إطار غرفة العمليات المشتركة (تضم أجنحة مسلحة) والعمل على تطويرها.

كما بحث الاجتماع الأوضاع الفلسطينية الداخلية والتطورات المتعلقة بإجراء الانتخابات.

ولفت البيان أن قيادتا الحركتين "على ضرورة بذل كل الجهود لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني للتفرغ لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية بما يتطلب سرعة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية لتمثل الكل الوطني الفلسطيني ووضع استراتيجية وطنية موحدة لحماية الثوابت الفلسطينية".

وناقش المجتمعون الجهود الوطنية في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار ومختلف الجهود الشعبية والجماهيرية في غزة والضفة الغربية للتصدي لمخططات العدو، وتأمين انخراط جماهير شعبنا الفلسطيني في المواجهة معه.

والإثنين، وصل هنية والنخالة، العاصمة المصرية، القاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين.