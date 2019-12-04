أجهزة أمن الاحتلال: ضم غور الأردن من شأنه أن يعرض معاهدة "وادي عربة" للخطر

وطن: دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من أجل الاستفادة من وجود الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وضم غور الأردن.

لكن للمسؤولين في أجهزة أمن الاحتلال كان لهم ردا مغايرا، حيث حذروا من أن مثل هذه الخطوة قد تعرض معاهدة "السلام" مع الأردن "وداي عربة" للخطر. وفقا لما نقلته القناة (12) العبرية.

وجاء في تقرير القناة، أن الملك الأردني عبد الله الثاني سيجد صعوبة في مقاومة الضغط، ولن يكون قادرا على تسوية الاحتجاجات والإدانات أو استدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

وبحسب القناة العبرية، فإنّ ما يثير القلق لدى أجهزة أمن الاحتلال، هو أن موجة الاحتجاجات التي سيدعمها الجانب الفلسطيني ستثير عاصفة في الأردن وسيطلب من الملك تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1994. وأوضح الأردنيون بالفعل أن ضم الغور سيؤدي إلى رد فعل عنيف من جانبهم، لكنهم لم يحددوا التدابير التي سيتخذونها.

ويوم أمس الثلاثاء، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تهدف إلى تطبيق "السيادة" على غور الأردن. وقال في اجتماع مع أعضاء مركز الليكود "حكومة الوحدة الآن، قبل دخول الولايات المتحدة إلى دوامة الانتخابات الأميركية، ستحقق إنجازات تاريخية لن تعود - بما في ذلك ضم غور الأردن وتحالف دفاعي مهم مع الولايات المتحدة".

يشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن أن بلاده لم تعد تعتبر مستوطنات الاحتلال "غير متسقة مع القانون الدولي".