حسين الشيخ يحذّر من الانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع آخر مع الاحتلال

وطن: أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن تنفيذ قرار وزير جيش الاحتلال، نفتالي بينت، بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل، ينذر بالانفجار والانتقال الى مواجهة من نوع آخر.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر تويتر إن "تنفيذ قرار وزير الحرب الاسرائيلي بإنشاء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل ينذر بالانفجار والانتقال إلى مواجهة من نوع اخر ويتطلب رد رسمي وشعبي فلسطيني على هذا التغول الاستعماري الذي يأتي أيضًا في ظل التوجه لضم الأغوار".

وكان نفتالي بينت وزير جيش الاحتلال، قد قرر إنشاء حي استيطاني في سوق الحسبة بمدينة الخليل، وأمر بهدم كافة المباني داخل السوق وانشاء مباني جديدة.