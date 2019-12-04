مركز "شمس" يطالب بفتح تحقيق حول وفاة موقوف في مستشفى أريحا الحكومي

وطن: طالب مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بضرورة فتح تحقيق فوري شفاف وعاجل في وفاة موقوف، أمس الثلاثاء في مستشفى أريحا الحكومي بعد نقله إليه من مركز توقيف شرطة محافظة أريحا والأغوار.

وقال مركز "شمس" في بيان له وصل وطن نسخة منه، أنه يتابع قضية الإعلان عن وفاة المواطن ببالغ القلق، مطالباً بضرورة إطلاع الجمهور على حيثياتها ضمن حقه في الحصول على المعلومات، وضرورة استخلاص العبر بما يمنع تكرار الحالة مستقبلاً.

وأكد مركز "شمس" في بيانه على "حق النزلاء/ات في مراكز التوقيف والاحتجاز في الحصول على كامل المتطلبات الحياتية والظروف المعيشية اللائقة وفق القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الوطنية والعالمية، سيما بعد انضمام فلسطين إلى عديد من الاتفاقيات الدولية التي تحث على ذلك، وأيضاً وفق أحكام قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998، لا سيما الفصل الخامس الذي ينظم أحكام الرعاية الصحية والخدمات الطبية للموقوفين/ات والنزلاء/ات".

وكانت الشرطة أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة موقوف (60) عاماً في مستشفى أريحا الحكومي، بعد نقله من مركز توقيف محافظة أريحا والأغوار.

وأفاد الناطق باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في اتصال مع وطن، أن الموقوف ظهرتْ عليه أعراض مرضيّة عليه أثناء التوقيف، وبناءً عليها تم نقله إلى مستشفى أريحا الحكومي.