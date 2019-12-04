البنك الإسلامي الفلسطيني وبلدية رام الله يبحثان سبل التعاون

رام الله- وطن: التقى مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني بيان قاسم، رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد وبحثا سبل التعاون بين الجانبين.

وأثنى قاسم على الجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية رام الله لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمعالجة السريعة لأي معيقات قد تواجههم من خلال طواقمها التي تواصل العمل على مدار الساعة، وتقديمها كل ما يلزم لتسهيل عمل كافة المؤسسات في المدينة.

وأكد قاسم حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع كافة المؤسسات، وذلك بهدف تكامل الأدوار لتحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بمساعي بلدية رام الله المتواصلة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين خلال إتمامهم معاملاتهم من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية.

من جانبه، عبر رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد عن إعجابه بالنجاح الكبير الذي يحققه البنك الإسلامي الفلسطيني والخدمات الإلكترونية المتطورة التي يقدمها لعملائه، مؤكداً حرص البلدية على التعاون مع البنك، بهدف تقديم أعلى جودة ممكنة من الخدمات للمواطنين.

