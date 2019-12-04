قلنسوة: شرطة الاحتلال تخطر بهدم وشيك لثلاثة منازل

وطن: قام عدد من أفراد شرطة الاحتلال، صباح اليوم، الأربعاء، بتفقد منطقة الحي الشرقي في مدينة قلنسوة، تمهيدا لهدم ثلاثة منازل.

والمنازل الثلاثة المهددة بالهدم الفوري تعود لكل من محمد عودة، إسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة. ويخشى أصحابها بأن تقدم السلطات على هدمها بعدما انتهت فترة تجميد أوامر الهدم قبل نحو شهر، وبذلك لا تزال البيوت عرضة للهدم في أي لحظة.

وقال صاحب أحد البيوت المهددة بالهدم، محمد عودة، إن "أفراد الشرطة قاموا بالتجول في الحي، والدخول إلى البيوت المهددة بالهدم، وإخطارنا بتنفيذ هدم المنازل قريبا".

وأضاف أنه "لم يتبق أمامنا أي مسار آخر. كل الخيارات استنفذناها، القضائي والجماهيري والسياسي، ونحن في قلق شديد من أن تداهمنا الجرافات وتهدم بيوتنا في أي لحظة".

وختم عودة بالقول، إن "هذه الفترة هي من أصعب الفترات التي تمر علينا في قضيتنا، نحن أمام معركة في كل الجوانب، نحتاج إلى وقفة قوية وموحدة للتصدي للهدم الوشيك".

(عرب 48)