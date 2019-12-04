رام الله.. تشييع جثمان الراحل أحمد عبد الرحمن

وطن: شُيع جثمان الراحل أحمد عبد الرحمن، الأربعاء، في رام الله، بجنازة رسمية بمشاركة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، وشخصيات وطنية وفصائلية، وعدد من أعضاء اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، وقادة مدنيين وعسكريين، وعدد من الوزراء والسفراء.

والإثنين، توفي في مستشفى رام الله الحكومي، عبد الرحمن، القيادي في حركة فتح، عن عمر ناهز 76 عاما.

وأحمد عبد الرحمن من مواليد قرية بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، وشغل عدة مناصب ومواقع متقدمة في العمل السياسي والتنظيمي.

وشغل مستشار الرئيس لشؤون منظمة التحرير، وعضو مجلس مركزي المنظمة، ومجلس ثوري لحركة فتح، وعضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

كما كان من مؤسسي إذاعة صوت فلسطين، وكان ناطقا باسم حركة "فتح" ومستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وعبد الرحمن كان عضوا في الأمانة العامة للاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وله عدة مؤلفات، منها "عشت في زمن عرفات".