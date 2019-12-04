الحبس وغرامة لمدان بتكرار تعاطي المخدرات

وطن: أصدرت محكمة صلح رام الله هيئة القاضي رامز مصلح حكماً بحق المتهم " هـ . ش" بالحبس سنيتن وغرامة مالية الفين دينار اردني ومصادرة المادة المضبوطة واتلافها حسب الأصول على أن تحسم منها مدة التوقيف وذلك بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية خلافاً لأحكام المادة 5/4 / أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك بناءُ على المرافعات التي قدمها وكيل النيابة الأستاذ عبد الرحمن حسين .