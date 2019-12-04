"الديمقراطية" ترحب بقرارات الأمم المتحدة بشأن القدس والمستوطنات وحقوق شعبنا وتدعو السلطة للبناء عليها

رام الله- وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة (3/12/2019) 4 قرارات مؤيدة لشعبنا في الدفاع عن حدود "ما قبل حرب حزيران (يونيو) 67"، وغيرها من القضايا التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية.

وكانت الجمعية العامة قد صوتت بالأغلبية الساحقة، ضد الاستيطان واعتباره "غير قانوني"، ودعت إلى "مساءلة دولة الاحتلال عن هذه الممارسات وفقاً للقانون الدولي".

كما دعت الجبهة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه، إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما يكفل حل المسألة الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا الفلسطيني.

كما أقرت عدم الاعتراف بمواقف الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفاراتها إليها، واعتبرتها "باطلة ولاغية".

كذلك أقرت عدم الاعتراف "بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967" وبما في ذلك القدس، وغيرها من القضايا التي تخالف قرارات الشرعية ومبادئ القانون الدولي.

وقالت الجبهة إن هذه القرارات تشكل مكسباً وطنياً ثميناً لشعبنا، تعكس حقيقة أجواء المجتمع الدولي لصالح قضيتنا الوطنية، ومدى عزلة دولة الاحتلال، وعزلة إدارة ترامب على الصعيد الدولي.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي، إلى البناء على هذه القرارات والتقدم إلى الأمام، في فك ما تبقى من ارتباط مع الولايات المتحدة، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع المخابرات الأميركية، وتنسيب دولة فلسطين إلى الوكالات الدولية المختصة، التي وضعت عليها الإدارة الأميركية فيتو، وللإنتقال من الرفض اللفظي والكلامي المجاني "لصفقة ترامب – نتنياهو"، وسياسات الاحتلال وإجراءاته الميدانية، إلى الرفض العملي والميداني، بكل ما يتطلبه ذلك من تنفيذ لقرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، ودعوة الأمم المتحدة لتفعيل قراراتها، عبر نقلها إلى الباب السابع، خاصة القرار 2334، والدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، كأساس سياسي وقانوني ثابت للفوز بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، غير القابلة للتصرف، في العودة وتقرير المصير والإستقلال والسيادة.