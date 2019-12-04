مجموعة النداء العربي تطلق نداء بضرورة وقف الحرب في اليمن

وطن: أطلقت مجموعة النداء العربي من أجل اليمن، نداء، بضرورة وقف الحرب العبثية في اليمن الشقيق، مثمنة الأجراءات الأيجابية التي أتخذتها الأطراف المتحاربة مؤخراً من تبادل لأطلاق الأسرى و وقف القصف ، و أخرها إطلاق المملكة العربية السعودية سراح 200 أسير و السماح بتشغيل مطار صنعاء لنقل المرضى و المصابين.

وهذا هو نص البيان الذي وصل وطن نسخة منه:

أن مجموعة النداء العربي ، و التي ومن باب التزام أعضاءها المبدئي بالعمل من أجل رفعة العرب و تقدمهم وصيانة أمنهم ، كانت أطلقت منذ نحو" 3 سنوات " نداءها الى الذي يقضي بضرورة وقف الحرب العبثية في اليمن الشقيق . ومن متابعتها الى السير الأحداث فأنها تثمن عالياً الأجراءات الأيجابية التي أتخذتها الأطراف المتحاربة مؤخراً من تبادل لأطلاق الأسرى و وقف القصف ، و أخرها إطلاق المملكة العربية السعودية سراح 200 أسير و السماح بتشغيل مطار صنعاء لنقل المرضى و المصابين . والتي نعتبرها مقدمات طيبة و مهمة لبدء الحوار بين أطراف المعادلة اليمنية وصولاً الى تحقيق وقف الحرب و إعادة السلام بين الأشقاء ، والبدء بإعادة بناء اليمن بعد كل ما خلفت تلك الحرب من دمار و ويلات .

كما أننا لنعلن تقديرنا لنجاح مبادرة المملكة العربية السعودية بابرام المصالحة بين طرفي المعادلة في عدن ، وكذلك ما أعلنه وزير خارجية عُمان من أن حواراً جاداً يدور بين المملكة و صنعاء . و أملنا كبير أن ينجح ذلك الحوار بحيث يشمل على كل أطراف المعادلة الوطنية في اليمن وفق حل عربي يعيد الأمن والسلام على أمتداد الأراضي اليمنية.

وأننا لنهيب بالقوى الخيرة في اليمن الشقيق و في الوطن العربي ، بأن تدعم ذلك الحوار و أن تسعى لتوسيع دائرته ليشمل الجميع وصولاً الى الأتفاق على شكل و مضمون الدولة اليمنية لما فيه خير كل اليمنيين و العرب.

الموقعون:

الإمام الصادق المهدي- رئيس المنتدى العالمي للوسطية، رئيس وزراء السودان السابق- السودان.

الدكتور عبد السلام المجالي - رئيس جمعية الشؤون الدولية، رئيس وزراء الأردن السابق- الأردن.

المهندس سمير حباشنة- رئيس الجمعية الأردنية للعوم والثقافة، وزير الداخلية الأسبق- الأردن.

السيد عباس زكي- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح – فلسطين.

المهندس فلاح حسن النقيب – وزير الداخلية السبق – العراق .

السيد نبيل ابن عبد الله / وزير سابق / المغرب .

الدكتور عدنان السيد حسين- رئيس الجامعة اللبنانية سابقاً - وزير سابق – لبنان.

السيد صلاح عمر العلي- وزير سابق مندوب العراق الدائم في هيئة الأمم المتحدة سابقاً- العراق.

المهندس مروان الفاعوري- الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية- الأردن.

الدكتور أكرم عبد اللطيف - عضو المجلس الوطني – فلسطين .

الشيخ قيس اللويس – سوريا .

الدكتور حسن نافعة- كاتب ومفكر - أمين عام منتدى الفكر العربي الأسبق- مصر.

الدكتور عبد الحسين شعبان - كاتب ومفكر – العراق

د.عاطف مغاوري / كاتب ومفكر – مصر .

د.محي الدين المصري..مفكر وكاتب مندوب الاردن الدائم/مساعد مدير عام المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم سابقاً.

السيد سيف المسكري- مندوب عُمان في مجلس التعاون الخليجي بالرياض سابقاً- عُمان.

الأستاذ صالح قوجيل / عضو المجلس الوطني – الجزائر

الدكتور محمد طلابي- كاتب ومفكر – المغرب.