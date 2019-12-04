الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات منح لثلاثة جمعيات تعاونية

وطن: ضمن سياساتها الهادفة لبناء قدرات الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعزيز نجاح العمل التعاوني الفلسطيني، قامت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) بتوقيع منح لثلاث جمعيات تعاونية زراعية، و هي جمعية خلة صالح التعاونية الزراعية وجمعية باقة الشرقية التعاونية وائتلاف الجمعيات التعاونية في رام الله وسلفيت.

و يأتي هذا النشاط ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الإستثمار في التنمية الريفية / أرضي" الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ.

و يأتي توقيع هذه الاتفاقيات كمرحلة اولى بحيث سيتم تقديم 3 منح اخرى لجمعيات تعاونية زراعية خلال الفترة القادمة و ستكون قيمة المنحة 15 الف دولار تهدف الى بناء مشروع تعاوني انتاجي لخدمة أعضاء الجمعيات التعاونية و تمكينها اقتصاديا و اجتماعيا .

ورحب القائم بأعمال المدير العام للإغاثة الزراعية منجد أبو جيش بالجمعيات التعاونية المستهدفة، وأوضح خلال كلمته بأن عام 2020 سوف يكون عام إعادة الإعتبار للعمل التعاوني، من خلال اطلاق الخطة الإستراتيجية للمؤسسة التي تتبنى هذا التوجه بالشراكة مع المؤسسات الحكومية و الأهلية ذات العلاقة بهذا القطاع.

وأضاف ابو جيش ان جزءا من عمل الإغاثة الزراعية في الفترة القادمة سوف يكون دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية الزراعية و بحث سبل النهوض بها و تصويب اوضاع الجمعيات المتعثرة منها وذلك تمهيدا لفتح افاق تعاون مشترك جديد معها ، و أن الإغاثة الزراعية سوف تنتهج طريقة جديدة في استهداف الجمعيات التعاونية وسوف تحرص على أن تستهدف جمعيات ناجحة هدفها تمكين اعضاءها اقتصاديا و اجتماعيا.

وقدم رؤساء الجمعيات التعاونية الشكر للإغاثة الزراعية على الجهد الذي تبذله لتعزيز العمل التعاوني في فلسطين بصفتها الجهة الاولى التي رعت و استثمرت في هذا المجال بهدف خدمة صغار المزارعين و تمكينهم اقتصاديا ، كما قام رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بتقديم لمحة عن جمعياتهم و طبيعة عملها و ممتلكاتها و العضوية لهذه الجمعيات.

يشار الى أن الإغاثة الزراعية تعمل مع مجموعة كبيرة من الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظات الضفة الغربية و قطاع غزة ، كما تقوم بتنظيم تدريبات و ورش عمل لبناء قدرات الأعضاء في مجالات التصنيع الغذائي و التسويق و مسك الدفاتر، بالإضافة لتقديم معدات و الات زراعية وذلك للوصول الى كفاءة انتاج و منتج ذو جودة عالية و إدارة حكيمة للجمعيات التعاونية .