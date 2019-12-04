برلمانيون أردنيون يدعون الحكومة لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع الاحتلال

وطن:وقع أربعة وعشرون نائباً أردنياً مذكرة ، تطلب فيها من الحكومة الأردنية إجراء "تبادل أسرى" مع إسرائيل.

ووفقا للمذكرة، فإن ورقة المساومة في الأردن، ستكون بالإسرائيلي المعتقل في المملكة منذ أكثر من شهر، قسطنطين كوتوف.

ويقود هذه الخطوة النائب الأردني خليل عطية، الذي عنون المذكّرة بـ "مبادلة الأسرى جميعهم وجثامين الأردنيين لدى إسرائيل الغاصبة بأسيرهم، وجثمان الشهيد رأفت الديات"، محذرا "الحكومة من مغبة عدم استعمال هذه الورقة الرابحة وتحقيق فرصة تاريخية، نتمكن من خلالها من الإفراج عن أسرانا في سجون الاحتلال".

وانطلقت محاكمة كوتوف، الذي تسلل إلى الأردن الشهر الماضي، الثلاثاء في المملكة.

ويُحاكم كوتوف بتهمة التسلل غير المشروع وحيازة مخدرات محظورة. وبحسب التقارير الواردة في الأردن، فقد اعترف كوتوف خلال المحاكمة، بأنه تسلل إلى المملكة بصورة غير قانونية، لكنه لم يعترف بحيازة مخدرات محظورة.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" أن كوتوف قال في محاكمته، إنه قرر التسلل إلى الأردن قبل 35 يومًا من قيامه بذلك، وأنه عبر الحدود سيرًا على الأقدام.

وذُكر أيضًا أنه خلال إلقاء القبض عليه، عُثر بحوزته على سيجارة تحتوي على الماريجوانا (القنب الهندي)، ووثائق شخصية، وهواتف محمولة، و432 دولارًا و27160 شيقلا.