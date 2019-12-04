صراع عربي ساخن في جوائز الأفضل لـ”كاف”

وطن: أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، عن القائمة المختصرة لأفضل مدرب ومنتخب ولاعب داخل القارة السمراء لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجدًا عربيًا في جميع تلك الجوائز، حيث سيتم الكشف عن الفائز في حفل سيقام في الغردقة بمصر يوم 7 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ففي جائزة أفضل لاعب داخل القارة الإفريقية، يتنافس أربعة لاعبين عرب هم الثنائي التونسي أنيس البدري وطه ياسين الخنيسي، والمصري طارق حامد والجزائري يوسف بلايلي، ليتواجد بجانبهم التوغولي لابا كودجه.

وفي جائزة أفضل مدرب للرجال، فيتنافس على الجائزة السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للزمالك المصري، وأليو سيسيه المدير الفني للسنغال، وجمال بلماضي المدير الفني للجزائر ومعين الشعباني المدير الفني للترجي التونسي، ونيكولا دوبويه المدير الفني لمدغشقر.

وفي جائزة أفضل منتخب للرجال فيتنافس عليها منتخبي الجزائر وتونس بجانب مدغشقر ونيجيريا والسنغال.

ويدخل المغربي أشرف حكيمي صراعًا من نوع خاص على جائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا بجانب السنغالي كريبن دياتا والمالي موسى دجينبو والنيجيري صامويل شيكويزي ومواطنه فيكتور أوسمين .

وضمت قائمة أفضل لاعبة إفريقية، الكاميرونية أجارا نشوت، ومواطنتها جابريلي أونجويني والنيجيرية أسيسات أوشوالا ولاعبة مالاوي تابيثا شاوينجا والجنوب إفريقية ثيمبي كجاتلانا.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب للسيدات، ألاين دجومفا، وبروس موابي ، وكليمنتين توري، وديزيري إيليس، وتوماس دينربي.

أما جائزة أفضل منتخب للسيدات فيتنافس عليها الكاميرون وكوت ديفوار ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا.

(الأناضول)