ترشيح رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة وزراء لبنان

وطن: أبلغ مصدر مطلع وكالة رويترز بأن تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري سيرشح رجل الأعمال سمير الخطيب رئيسا لوزراء لبنان في المشاورات الرسمية التي ستجرى يوم الاثنين المقبل.

وذكر مصدر مطلع على موقف جماعتي حزب الله وأمل أنهما سترشحان الخطيب أيضا للمنصب الذي عادة ما يذهب لسني وفقا لنظام المحاصصة الطائفية في لبنان.

وسوف يجعل دعم هذه القوى السياسية الرئيسية، الخطيب الأوفر حظا لقيادة الحكومة الجديدة التي ستواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.