ريفلين يوبخ غانتس ونتنياهو

وطن: هاجم رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، كلا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس، لإخفاقهما في تشكيل ائتلاف حكومي.

وقال ريفلين في خطابه في مراسم ذكرى أول رئيس وزراء لإسرائيل، دافيد بن غوريون: "يبدو أنكما أصبتما بالجنون.. ولكن لا تجرا شعب إسرائيل إلى هذا الجنون!" وتابع: "أنا أتوجه اليكما كقادة إسرائيل، أنتما تديران مفاوضات طويلة، مرهقة وغير مجدية".

وفي وقت سابق، تحدث رئيس "أزرق أبيض" عن اجتماعه، أمس الثلاثاء، مع بنيامين نتنياهو وقال: "للأسف جلست معه في الغرفة وأجريت معه محادثة واحدة فقط، وقبل أن أصل السيارة، وصل بيان معاكس تماما إلى وسائل الإعلام". وأشار غانتس إلى أن نتنياهو لم يعرض عليه أي جديد في الاجتماع متمسكا بمواقفه، وقال: "ليس هكذا تدار المفاوضات". وتابع غانتس: "ما من رئيس حكومة وضع نفسه بهذا الشكل في تاريخ دولة إسرائيل".

من جهته، تطرق نتنياهو الى الاجتماع مع غانتس قبل سفره الى العاصمة البرتغالية لشبونة للاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وقال: "تحالف أزرق أبيض ثابت في موقفه رغم التنازلات التي قدمها الليكود"