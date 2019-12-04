وصول دفعة جديدة من معدات المشفى الأمريكي إلى قطاع غزّة

وطن: وصل قطاع غزة اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من معدات المشفى الميداني الأمريكي المقرر إقامته شمالي القطاع، قرب حاجز بيت حانون.

وأكدت مصادر محلية، على دخول دفعة جديدة من معدات المشفى الأمريكي، موضحة أنها عبارة عن أجهزة وغرف معقمة.

ونشرت مؤسسة أمريكية غير حكومية، صورًا ومقاطع فيديو تظهر أعمال إنشاء وتجهيز المستشفى الميداني الأمريكي قرب معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.

وتظهر الصور ومقاطع الفيديو أن العمال ليس من الجنسيات الفلسطينية بل أمريكية من كلا الجنسين أثناء قيامهم بتركيب معدات المستشفى الأمريكي قرب "ايرز" شمال القطاع.

وذكرت مؤسسة (Friend Ships - Project - Camp Gaza) أن أعمال تركيب المستشفى الميداني شمال القطاع، بدأت يوم الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.