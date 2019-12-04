اعلام الاحتلال: قصف جوي على حدود سوريا والعراق

وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" أن طائرات مجهولة استهدفت مخازن أسلحة زعمت انها إيرانية على الحدود السورية العراقية.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية مساء الأربعاء، إن هجوما جويا استهدف مستودع أسلحة تابع للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود السورية العراقية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن طائرات مجهولة استهدفت مخازن أسلحة تعود للحرس الثوري الإيراني على الحدود السورية العراقية.

فيما ذكرت القناة الـ13 العبرية، أن طائرات إسرائيلية شنت هجوما على مخازن أسلحة لإيران في منطقة البوكمال السورية القريبة من الحدود العراقية.