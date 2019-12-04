"الظاهرية" يعتلي الصدارة بفوزه على بيت صفافا بثنائية

وطن: تصدر فريق شباب الظاهرية مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم، بعد فوزه على العربي بيت صفافا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء مؤجل من الأسبوع التاسع، أقيم بينهما مساء اليوم الأربعاء، على إستاد دورا الدولي.

وأنهى الظاهرية الشوط الأول متقدما بهدفين حملا توقيع أحمد ماهر في الدقيقة "15”، ومصعب البطاط "45 ".

في الشوط الثاني حاول كل فريق الوصول الى الشباك الآخر إلا ان كافة محاولاتهم باءت بالفشل.

بهذا الفوز رفع رصيده الى 25 نقطة في المركز الأول، فيما تراجع بيت صفافا الى الترتيب الحادي عشر ما قبل الأخير برصيد 9 نقاط.