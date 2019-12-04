الاحتلال يفرج عن المقدسيين منتهى أمارة ومجد كبها شريطة الإبعاد عن الأقصى

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، عن المرابطة المقدسية منتهى أمارة بعد اعتقالها قبل 24 ساعة، أثناء أدائها الصلاة في ساحة مصلى باب المرحمة في المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية أنّ سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة منتهى أمارة بشرط إبعادها عن المسجد الأقصى لمدة 10 أيام، والشاب مجد كبها بشرط الإبعاد عن المسجد لمدة 15 يوماً.

وكانت أمارة وكبها قد تعرض كل منهما لعملية اعتقال وحشية خلال أداء صلاة الظهر في ساحة مصلى باب الرحمة، وتم اعتقالهما ظهر أمس.