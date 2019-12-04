بلدية الاحتلال بالقدس تصادر كميات من الخضار والفواكه من الباعة المتجولين

وطن: صادر موظفو بلدية وشرطة الاحتلال مساء الأربعاء كميات كبيرة من الخضار والفواكه من الباعة المتجولين، عند الحاجز العسكري بمخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان أن الباعة تفاجأوا باقتحام الجيبات العسكرية لشرطة الاحتلال برفقة سيارات تابعة لبلديته، وشرع موظفوها بمصادرة بضائعهم.

وأضافوا أن موظفي بلدية الاحتلال عادة يقتحمون المخيم في ساعات الصباح، ولكنهم اقتحموا هذا المساء فجأة وحاصروا الباعة من جميع الجهات.

وأشاروا إلى أنّه بالرغم من حديث الباعة مع موظفي بلدية الاحتلال إلا أنهم لم يكترثوا لهم، ونقلوا البضائع في سيارات البلدية، وقاموا بتصويرهم.

وأوضح الشهود أن معظم الباعة المتجولين المتواجدين عند مدخل الحاجز العسكري من حملة هوية الضفة الغربية المحتلّة، ويأتون يوميًا لتحصيل رزقهم في هذا المكان؛ لاستقطاب أكبر عدد من المشترين، لأن كافة الحافلات والمركبات تمر عبر الحاجز.

يذكر أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الباعة المتجولون لحملات المصادرة من قبل بلدية الاحتلال.