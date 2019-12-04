بوتين: أمريكا تخطط لعمليات عسكرية في الفضاء

وطن: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية تعتبر الفضاء الخارجي مسرحا للعمليات العسكرية، وتسارع لإنشاء قوات فضائية من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال.

وقال بوتين خلال جلسة لتطوير الأسطول الروسي، بأن: "روسيا كانت وما زالت تعارض عسكرة الفضاء. وفي نفس الوقت، تتطلب تطورات الموقف أن نولي اهتماماً متزايداً بتعزيز المجموعة المدارية، وأيضاً مجال الصواريخ والفضاء عموماً"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

وأضاف بوتين: "تقوم الدول الرائدة في العالم بتطوير أنظمة فضائية ذات استخدام عسكري ومزدوج، وتعمل على تحسين خصائصها التقنية. إذ تعتبر القيادة العسكرية والسياسية الأمريكية الفضاء الخارجي مسرحا للعمليات العسكرية".

وتابع "من أجل تحقيق تفوق استراتيجي في هذا المجال، تسارع الولايات المتحدة لإنشاء قوات فضائية، والتي تقوم بالفعل بتنفيذ الاستعدادات التشغيلية كجزء من مهامها".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن لأول مرة، في مارس 2018، عن خطط إنشاء قوات عسكرية فضائية، مؤكداً أن استراتيجية الدفاع الوطنية الجديدة لا تستبعد إمكانية إجراء عمليات قتالية في المجال الفضائي.